«МИР 24»: Армения претендует на лидерство в IT-сфере в Кавказском регионе

PanARMENIAN.Net - Армения претендует на лидерство в IT-сфере в Кавказском регионе. Сейчас в республике действуют несколько технопарков, рассказывает «МИР 24» в репортаже, посвященном ИТ-сфере Армении.

Отмечается, что армянские мультфильмы смотрят во всем СНГ. Студия 3D-анимации создает их по заказу российских компаний. В Гюмрийском технопарке у мультипликаторов налажен весь цикл производства. В другом зале тестируют сенсорное «мейкап-зеркало».

«На сенсорной панели посетитель выбирает продукцию из брендов салона. Может посмотреть видеоурок или заказать макияж специалисту салона. Процесс можно снять на видео, сделать фото – камеры смонтируем внутри «зеркала»», – объясняет представитель IT-компании Тигран Косемян.

А об успехе этой команды многие другие могут только мечтать. У разработчиков сайтов контракт со Всемирным банком. Сделали ресурс для вашингтонского офиса. Поддержка и обслуживание – из Гюмри, отмечает СМИ.

«Обеспечиваем безопасность данных, скорость поиска на сайте внутреннего пользования сотрудников Всемирного банка», – отметил представитель IT-компании Алик Варданян.

Гюмрийский технологический центр открыли в 2014-ом. Сегодня это площадка для 25-ти IT-компаний. Здесь также готовят будущих программистов. Слушатели курсов – молодые люди. Обучение бесплатное, длится полгода.

«По завершении курса все пройдут практику со специалистами разных IT-компаний. По итогам отберут лучших, которые перейдут к ним на работу», – рассказывает глава образовательного отдела Гюмрийского технологического центра Нарине Хачатрян.

Информационными технологиями в Армении занимаются более 16-ти тысяч специалистов. Им помогает государство. Стартапы в первые 5 лет освобождают от налога на прибыль, затем они получают льготы. Этим воспользовались уже более 200 компаний.

Всего в Армении работают более 700 IT-компаний, оборот которых составляет 600 миллионов долларов в год.