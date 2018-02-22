Мхитарян сыграет в матче против «Эстерсунда»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян 22 февраля сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Эстерсунда». Об этом сообщается на странице лондонского клуба в Twitter.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Эстерсундом» состоится на стадионе «Эмирейтс». Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Арсенала».

Мхитарян стал автором двух голевых передач в матче с «Эстерсундом» в 1/16 финала Лиги Европы. На 84 минуте матча Мхитарян был заменен.

После матчаМхитарян выразил мнение, что лондонский клуб вполне может выиграть Лигу Европы.