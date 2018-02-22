Основатель Amazon заработал за день более $1 млрд
22 февраля 2018 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.
По итогам 21 февраля акции Amazon подорожали на один процент, до 1482,92 доллара, максимальная стоимость бумаг достигала 1503 доллара. Всего с начала 2018 года акции онлайн-ретейлера подорожали на 26,5%, пишет Lenta.ru.
Состояние Безоса возросло до 124 миллиардов долларов — он по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.
На второй строчке — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов. На третьей позиции — американский инвестор Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в 86,2 миллиарда долларов.
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