Последний участник от Армении выступил на Олимпиаде в Пхенчхане
22 февраля 2018 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Пхенчхане продолжаются 23-е зимние Олимпийские игры. 22 февраля в специальном слаломе выступил горнолыжник Ашот Карапетян.
На соревнование было заявлено 108 спортсменов, из которых финишную черту пересекли только 43. Армянский горнолыжник с результатом 2:08.08 занял предпоследнее 42-е место, сообщает пресс-служба НОКА.
Таким образом, армянские спортсмены завершили выступление в Пхенчхане-2018.
На 23-х зимних Олимпийских играх Армению представили Микаел Микаелян, Катя Галстян и Ашот Карапетян.
Самое значимое
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
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После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
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