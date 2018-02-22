Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту

PanARMENIAN.Net - На фоне крупного успеха с криптовалютой Petro Венесуэла намерена уже на предстоящей неделе выпустить еще одну криптовалюту. Она будет называться Petro Gold. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николаc Мадуро.

Новая криптовалюта будет обеспечена уже не нефтью, а золотом, пишет Deutsche Welle.

Всего несколько дней назад Венесуэла выпустила криптомонеты el Petro по цене около 60 долларов за единицу. Уже первый день продаж принес казне 735 млн долларов.

В Венесуэле уже многие годы продолжается борьба за власть между Мадуро и оппозицией, которая обвиняет президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции. Чтобы наказать Каракас за преследование оппозиции, США ввели против Венесуэлы санкции, которые только усугубили экономический кризис в этой стране, резко обострившийся из-за падения мировых цен на нефть. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2017 году объем ВВП Венесуэлы сократился на 12 процентов, инфляция превысила 4 тысячи процентов.

Власти Венесуэлы надеются, что выпуск собственных криптовалют позволит восстановить экономику страны и прорвать финансовую блокаду, введенную США.