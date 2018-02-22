Саргсян: В основе карабахского урегулирования должно быть право народа Арцаха на свободную жизнь

PanARMENIAN.Net - Каким бы ни было урегулирование карабахской проблемы, в его основе должно быть право народа Нагорного Карабаха свободно жить на своей исторической территории. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян во время армяно-ливанских переговоров в расширенном составе в рамках официального визита президента Республики Ливан Мишеля Ауна в РА.

Переговоры с участием делегаций двух стран состоялись 22 февраля в резиденции президента РА после беседы тет-а-тет Саргсяна и Ауна.

«Я представил президенту Ливана последние развития в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта. Наше безусловное убеждение, что не может быть никакого решения проблемы, которое каким-то образом нарушит право народа Арцаха свободно и безопасно жить на своей исторической родине. В этом плане, мы были согласны с моим коллегой, что каким бы ни было урегулирование проблемы, в его основе должно быть право народа Нагорного Карабаха свободно жить на своей исторической территории»,- заявил Саргсян.

«Уже более 100 лет прошло после Геноцида армян, но есть исторические события и чувство благодарности, которые не имеют срока давности. Я вновь высказал благодарность народу и руководству Ливана за то, что в этот жестокий период нашей истории сердечно приняли армянских изгнанников, предоставили им возможность жить и творить. Мы благодарны, что в усилиях по осуждению этого преступления и по предотвращению геноцидов Ливан и сегодня рядом с нами»,- добавил президент РА.

По его словам, к сожалению, сегодня в регионе Ближнего востока, в частности, в Сирии мы продолжаем быть свидетелями преступлений против человечества: «В этом плане мы считаем важным практический и эффективный вклад Ливана в борьбу с терроризмом и радикализмом и высоко оцениваем гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу в эти годы. Армения также, по мере своих скромных возможностей, протянула руку помощи нашим сирийским сёстрам и братьям».