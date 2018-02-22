Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 22 февраля, около 09:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

7 февраля, около 13:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.