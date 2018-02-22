Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений
22 февраля 2018 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы – в Тавушской области РА – офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 февраля был проведен очередной мониторинг госграницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
Нарушений режима прекращения огня в ходе мониторинга госграницы зарегистрировано не было.
С армянской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Огнен Йович.
Исходя из сложных рельефных условий, не удалось установить визуального контакта между группами наблюдения, мониторинг был осуществлен посредством обмена сведениями по ориентировочным направлениям.
В рамках мониторинга состоялся и брифинг, в ходе которого представителям ОБСЕ были представлены ситуация на границе, статистика случаев нарушения режима прекращения огня ВС Азербайджана.
Самое значимое
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
Последние новости
Парламент Нидерландов признал Геноцид армян Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Де Ваал: Эскалация в Карабахе заставит РФ попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию Еще один раунд боевых действий заставит Москву и ее западных партнеров попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию
5 армянских боксеров вышли в четвертьфинал турнира «Странджа» В третий день соревнований Грайр Шахвердян (60 кг) взял верх над азербайджанцем, Гурген Мадоян (69 кг) победил представителя Болгарии, а Амбарцум Акопян (75 кг) проиграл бразильскому спортсмену
Иранские туристы теряют интерес к Азербайджану: Их число в 2018 году сократилось на 40% Однако, по результатам спроса на резервацию отелей, заказов билетов и прочее, в Баку в марте 2018 года количество иранских туристов едва составит 50 - 60% от прошлогоднего уровня