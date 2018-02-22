Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений

PanARMENIAN.Net - На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы – в Тавушской области РА – офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 февраля был проведен очередной мониторинг госграницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Нарушений режима прекращения огня в ходе мониторинга госграницы зарегистрировано не было.

С армянской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Огнен Йович.

Исходя из сложных рельефных условий, не удалось установить визуального контакта между группами наблюдения, мониторинг был осуществлен посредством обмена сведениями по ориентировочным направлениям.

В рамках мониторинга состоялся и брифинг, в ходе которого представителям ОБСЕ были представлены ситуация на границе, статистика случаев нарушения режима прекращения огня ВС Азербайджана.