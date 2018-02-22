Глобальный сбой в работе Facebook и Instagram: Соцсети недоступны в ряде стран
22 февраля 2018 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Судя по карте жалоб на сбои, социальные сети недоступны в европейских странах. В большинстве отчетов говорится о полном отключении доступа, некоторые пользователи жалуются на невозможность войти в аккаунт.
Около 15 процентов юзеров сообщили, что не могут загрузить изображения, пишет Lenta.ru.
Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Последний масштабный сбой в обеих соцсетях был зафиксирован в январе 2018 года.
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