Курдские отряды самообороны передали ряд районов Алеппо под контроль армии Сирии
22 февраля 2018 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Курдские отряды самообороны (YPG) передали под контроль сирийской правительственной армии ряд районов в Алеппо.
В частности, курдские формирования передали армии ранее контролируемые ими районы аль-Халяк, Баидин, аш-Шафиф и Шейх Хидр, передает РИА Новости.
Ожидается, что в ближайшее время курды передадут под контроль армии районы Шейх Максуд и Ашрафия в Алеппо. После передачи контроля армии на данных территориях возобновят свою работу государственные институты под сирийским флагом.
Командование сирийской армии заявило 9 февраля о полной зачистке провинций Алеппо и Хама от террористов.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и союзных сил освободила город Алеппо 21 декабря 2016 года. Завершающая стадия по освобождению восточных кварталов города началась в конце июля. К ноябрю террористы оказались в плотном кольце с десятками тысяч мирных жителей в заложниках.
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