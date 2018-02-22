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Минобороны РА: Поведение Баку никак не способствует мирному урегулированию карабахского вопроса

Минобороны РА: Поведение Баку никак не способствует мирному урегулированию карабахского вопроса
22 февраля 2018 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Поведение Азербайджана никак не способствует мирному урегулированию карабсхкой проблемы. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на встрече со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Саркисян представил ситуацию на госгранице и линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и коснулся озвученных недавно военно-политическим руководством Азербайджана милитаристских заявлений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.

«Для подобных заявлений большой мудрости не требуется. С точностью наоборот, отсутствие мудрости способствует пропаганде провокаций, имеющих необратимые последствия для собственного народа», – сказал министр.

Саркисян и Клаар указали на важность надлежащей реакции международного сообщества на подобные заявления. Министротметил важность сбалансированной позиции ЕС в вопросе карабахского урегулирования и политической поддержки сопредседателям МГ ОБСЕ, что четко закреплено в рамочном соглашении Армения-ЕС. Клаар в свою очередь заявил, что позиция ЕС по данному вопросу однозначна – конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, на основе переговоров.

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