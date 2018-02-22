Иранские туристы теряют интерес к Азербайджану: Их число в 2018 году сократилось на 40%
22 февраля 2018 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - По ряду причин на Новруз байрам в Азербайджан прибудет на 40% меньше иранских туристов, чем в 2017 году. Об этом сообщил директор иранской туристической компании Ulduz Tourism Хамид Джахади.
По его словам, в 2017 году отмечалось рекордное - 90% повышение турпотока из Ирана в Азербайджан.
Однако, по результатам спроса на резервацию отелей, заказов билетов и прочее, в Баку в марте 2018 года количество иранских туристов едва составит 50 - 60% от прошлогоднего уровня, пишет Haqqin.az.
По словам Джахади, причиной тому повышение в ИРИ спроса на посещение Турции. Джахади отметил, что эти прогнозы касаются только организованного туризма, когда люди покупают туристический пакет услуг: визы, транспорт, отели, поездки внутри страны и т.д.
В 2017 году серия терактов, один из которых произошел в январе в Стамбуле, в определенной мере снизила туристический спрос на поездки в эту страну среди иранцев.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Парламент Нидерландов признал Геноцид армян Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Де Ваал: Эскалация в Карабахе заставит РФ попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию Еще один раунд боевых действий заставит Москву и ее западных партнеров попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию
5 армянских боксеров вышли в четвертьфинал турнира «Странджа» В третий день соревнований Грайр Шахвердян (60 кг) взял верх над азербайджанцем, Гурген Мадоян (69 кг) победил представителя Болгарии, а Амбарцум Акопян (75 кг) проиграл бразильскому спортсмену
Минобороны РА: Поведение Баку никак не способствует мирному урегулированию карабахского вопроса Саркисян и Клаар указали на важность надлежащей реакции международного сообщества на подобные заявления