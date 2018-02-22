Иранские туристы теряют интерес к Азербайджану: Их число в 2018 году сократилось на 40%

PanARMENIAN.Net - По ряду причин на Новруз байрам в Азербайджан прибудет на 40% меньше иранских туристов, чем в 2017 году. Об этом сообщил директор иранской туристической компании Ulduz Tourism Хамид Джахади.

По его словам, в 2017 году отмечалось рекордное - 90% повышение турпотока из Ирана в Азербайджан.

Однако, по результатам спроса на резервацию отелей, заказов билетов и прочее, в Баку в марте 2018 года количество иранских туристов едва составит 50 - 60% от прошлогоднего уровня, пишет Haqqin.az.

По словам Джахади, причиной тому повышение в ИРИ спроса на посещение Турции. Джахади отметил, что эти прогнозы касаются только организованного туризма, когда люди покупают туристический пакет услуг: визы, транспорт, отели, поездки внутри страны и т.д.

В 2017 году серия терактов, один из которых произошел в январе в Стамбуле, в определенной мере снизила туристический спрос на поездки в эту страну среди иранцев.