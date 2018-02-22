5 армянских боксеров вышли в четвертьфинал турнира «Странджа»

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Иранские туристы теряют интерес к Азербайджану: Их число в 2018 году сократилось на 40% Однако, по результатам спроса на резервацию отелей, заказов билетов и прочее, в Баку в марте 2018 года количество иранских туристов едва составит 50 - 60% от прошлогоднего уровня Однако, по результатам спроса на резервацию отелей, заказов билетов и прочее, в Баку в марте 2018 года количество иранских туристов едва составит 50 - 60% от прошлогоднего уровня