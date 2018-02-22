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5 армянских боксеров вышли в четвертьфинал турнира «Странджа»

5 армянских боксеров вышли в четвертьфинал турнира «Странджа»
22 февраля 2018 - 18:00 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Софии международном турнире «Странджа» пять армянских боксеров продолжают выступления.

В третий день соревнований Грайр Шахвердян (60 кг) взял верх над азербайджанцем, Гурген Мадоян (69 кг) победил представителя Болгарии, а Амбарцум Акопян (75 кг) проиграл бразильскому спортсмену.

Пять представителей сборной Армении вышли в четвертьфинал, сообщает Федерация бокса Армении.

22 февраля свой первый поединок проедет Артур Оганесян (49 кг). В случае победы он обеспечит себе бронзовую медаль.

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