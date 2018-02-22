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Де Ваал: Эскалация в Карабахе заставит РФ попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию

Де Ваал: Эскалация в Карабахе заставит РФ попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию
22 февраля 2018 - 19:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Конфликт в Нагорном Карабахе выходит уже на четвертый десяток лет, но надеяться на его разрешение можно, только если основные участники пересмотрят свои стратегические приоритеты. Правда, есть и альтернативный вариант: еще один раунд боевых действий заставит Москву и ее западных партнеров попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию. Такое мнение выразил британский эксперт по вопросам Кавказа Томас де Ваал.

«Сегодня карабахский конфликт – это международная конфронтация между Арменией и Азербайджаном, где две хорошо вооруженные армии стоят друг против друга на линии окопов, она же линия соприкосновения. То, что 30 лет назад начиналось как всего лишь спор о статусе небольшого региона внутри одной страны, переросло в противостояние двух независимых государств, фронты которого проходят и в социальных сетях, и в мировых столицах, бередят умы в Анкаре, Брюсселе, Тегеране и Вашингтоне»,- говорится в статье эксперта на сайте Московского центра Карнеги.

По его словам, за все годы карабахского конфликта не изменилась роль России в нем: «Многие армяне и азербайджанцы до сих пор уверены, что Москва тайно верховодит в карабахском конфликте. Это простительное заблуждение для двух маленьких стран, над которыми все еще висит тень их бывшей метрополии».

По словам де Ваала, специфика карабахского конфликта состоит в том, что Москва или, точнее, отдельные силы в Москве, влиятельные в тот или иной момент, безусловно, манипулировали конфликтом, но всякий раз со слабых позиций. Отмечается, что после прихода к власти президента РФ Владимира Путина позиция России по карабахскому конфликту стала гораздо более консервативной: «Путин всегда подчеркивал, что Москва в равной степени ценит двусторонние отношения с Баку и Ереваном и не собирается принимать на себя ответственность за карабахский конфликт».

«В конечном счете российская позиция сводится к следующему: мы бы хотели, чтобы карабахский конфликт разрешился, особенно если это позволит сохранить или усилить влияние России в регионе, но мы не будем пытаться навязывать свое решение, поскольку это лишь навредит нашим отношениям с Баку и Ереваном. Такая позиция означает, что Москва может и дальше раздавать обещания обеим сторонам и даже зарабатывать миллионы на продаже им оружия, которое они затем наставляют друг на друга»,- говорится в статье.

Де Ваал считает, что толчком в этом вопросе стала апрельская война 2016 года, после которой «обе стороны возлагали вину на РФ».

«Стратегия России – не давать конфронтации выйти из-под контроля, сохранять хорошие отношения и с Баку, и с Ереваном, настаивать на соблюдении перемирия – задает тон всему международному взаимодействию вокруг этого конфликта, который повсеместно считается неразрешимым. Это поведение можно назвать стратегией-минимум»,- пишет эксперт.

Он также отмечает, что пока лидеры Армении, Азербайджана и самого Нагорного Карабаха не продемонстрируют готовность к совместной работе над устраивающим всех решением, большинство дипломатов будут держаться от этого процесса подальше.

«Еще один раунд боевых действий заставит Москву и ее западных партнеров попытаться принудить армян и азербайджанцев к урегулированию. Но в таком случае, чтобы эта грустная история приблизилась к более оптимистическому завершению, в жертву будут принесены новые человеческие жизни»,- считает эксперт.

Ссылки по теме:
Carnegie.ru: Россия и карабахское урегулирование: стратегия-минимум
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