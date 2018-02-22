Парламент Нидерландов признал Геноцид армян
22 февраля 2018 - 23:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Нидерландов абсолютным большинством голосов приняла две резолюции о Геноциде армян в Османской Турции.
Первой резолюцией Нидерланды подтвердили принятое еще в 2004 году решение о признании Геноцида армян. А второй резолюцией парламентарии Нидерландов решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на мероприятиях поминовения жертв Геноцида армян в Ереване.
Автором резолюций является депутат Джоэл Фордевинд из коалиционной правящей партии «Христианский союз».
Считается, что решение парламента Нидерландов еще больше осложнит и без того обострившиеся турецко-голландские политические отношения.
Министерство иностранных дел Армении выразило благодарность Нидерландам за принятие резолюций и отметило, что данным шагом Нидерланды признали свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также великому делу предотвращения преступлений против человечества.
Самое значимое
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
В посольстве России в Аргентине нашли 400 кг кокаина Правоохранительные органы обнаружили 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов
МИД РА: Армения высоко ценит поддержку ЕС позиции сопредседателей МГ ОБСЕ «Одержимость Баку представлять желаемое за реальность дошла до того, что даже не стыдится искажать данный принципиальный подход ЕС», – сказал министр Налбандян
Фигуристка Медведева выиграла серебро Олимпиады в женском одиночном турнире В произвольной программе обе фигуристки набрали 156,65 баллов, однако по сумме баллов двух программ Медведева уступила
Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами