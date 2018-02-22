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Парламент Нидерландов признал Геноцид армян

Парламент Нидерландов признал Геноцид армян
22 февраля 2018 - 23:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Нидерландов абсолютным большинством голосов приняла две резолюции о Геноциде армян в Османской Турции.

Первой резолюцией Нидерланды подтвердили принятое еще в 2004 году решение о признании Геноцида армян. А второй резолюцией парламентарии Нидерландов решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на мероприятиях поминовения жертв Геноцида армян в Ереване.

Автором резолюций является депутат Джоэл Фордевинд из коалиционной правящей партии «Христианский союз».

Считается, что решение парламента Нидерландов еще больше осложнит и без того обострившиеся турецко-голландские политические отношения.

Министерство иностранных дел Армении выразило благодарность Нидерландам за принятие резолюций и отметило, что данным шагом Нидерланды признали свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также великому делу предотвращения преступлений против человечества.

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