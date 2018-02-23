Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
23 февраля 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 февраля, по состоянию на 9:30, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
В период с 26 по 27 февраля в большинстве регионов Армении время от времени прогнозируются осадки.А 23-25 февраля ожидается погода без осадков.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На дороге, ведущей из города Горис Сюникской области до «Зангер», образовался туман.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
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