Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 23 февраля, по состоянию на 9:30, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

В период с 26 по 27 февраля в большинстве регионов Армении время от времени прогнозируются осадки.А 23-25 февраля ожидается погода без осадков.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На дороге, ведущей из города Горис Сюникской области до «Зангер», образовался туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.