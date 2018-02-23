Фигуристка Медведева выиграла серебро Олимпиады в женском одиночном турнире
23 февраля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) выиграла серебров одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.
А 15-летняя российская спортсменка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в одиночном фигурном катании.
В произвольной программе обе фигуристки набрали 156,65 баллов, однако по сумме баллов двух программ Медведева уступила, пишет TJ.
В первом этапе турнира — короткой программе — первой также стала Загитова. Она побила мировой рекорд Медведевой, установленный на том же соревновании в Пхенчхане.
У обеих спортсменок уже есть одно серебро на Олимпийских играх в Южной Корее: сборная олимпийских атлетов из России стала второй в командном турнире. Медведева тогда выступала в короткой программе, а Загитова — в произвольной.
Самое значимое
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В посольстве России в Аргентине нашли 400 кг кокаина Правоохранительные органы обнаружили 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов
Президент НКР: Армия Арцаха всегда готова дать достойный отпор любому противнику Практически в каждой семье Арцаха есть солдаты, офицеры, генералы, ветераны, принявшие участие в защите родины, воины-освободители, отдавшие свою жизнь этому святому делу
МИД Турции осудил решение нижней палаты Нидерландов о признании Геноцида армян «Мы решительно осуждаем сегодняшнее решение нижней палаты парламента Нидерландов признать события 1915 года геноцидом», - говорится в заявлении
МИД РА: Армения высоко ценит поддержку ЕС позиции сопредседателей МГ ОБСЕ «Одержимость Баку представлять желаемое за реальность дошла до того, что даже не стыдится искажать данный принципиальный подход ЕС», – сказал министр Налбандян