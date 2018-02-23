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Фигуристка Медведева выиграла серебро Олимпиады в женском одиночном турнире

Фигуристка Медведева выиграла серебро Олимпиады в женском одиночном турнире
23 февраля 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) выиграла серебров одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.

А 15-летняя российская спортсменка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в одиночном фигурном катании.

В произвольной программе обе фигуристки набрали 156,65 баллов, однако по сумме баллов двух программ Медведева уступила, пишет TJ.

В первом этапе турнира — короткой программе — первой также стала Загитова. Она побила мировой рекорд Медведевой, установленный на том же соревновании в Пхенчхане.

У обеих спортсменок уже есть одно серебро на Олимпийских играх в Южной Корее: сборная олимпийских атлетов из России стала второй в командном турнире. Медведева тогда выступала в короткой программе, а Загитова — в произвольной.

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