МИД РА: Армения высоко ценит поддержку ЕС позиции сопредседателей МГ ОБСЕ
23 февраля 2018 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения высоко ценит поддержку ЕС позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту. Об этом заявил 22 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на встрече с спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.
Спецпредставитель ЕС проинформировал министра иностранных дел Армении о последних встречах в Баку. Налбандян проинформировал собеседника о совместных усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта.
Глава МИД РА заявил, что на состоявшейся в январе по инициативе сопредседателей в Кракове встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута принципиальная договоренность о реализации расширения возможностей по мониторингу офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
«Армения и сопредседатели выступили с почти идентичными заявлениями, отражающими это соглашение, в то время как Азербайджан не упомянул об этом ни после встречи, ни по сей день. Когда сопредседатели посетили регион несколько дней назад, Азербайджан вновь отказался соблюдать это соглашение о расширении», – подчеркнул Налбандян.
Министр отметил, что сопредседатели в очередной раз подчеркнули необходимость выполнения обязательств, принятых на встрече на высшем уровне, в заявлении, распространенном после недавнего регионального визита.
«Одержимость Баку представлять желаемое за реальность дошла до того, что даже не стыдится искажать данный принципиальный подход ЕС», – сказал министр Налбандян.
Клаар подтвердил поддержку со стороны Европейского союза усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта.
Собеседники коснулись также вопросов, связанных с отношениями Армения-ЕС, обменялись мнениями относительно процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.
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