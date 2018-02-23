МИД РА: Армения высоко ценит поддержку ЕС позиции сопредседателей МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Армения высоко ценит поддержку ЕС позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту. Об этом заявил 22 февраля министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на встрече с спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

Спецпредставитель ЕС проинформировал министра иностранных дел Армении о последних встречах в Баку. Налбандян проинформировал собеседника о совместных усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта.

Глава МИД РА заявил, что на состоявшейся в январе по инициативе сопредседателей в Кракове встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута принципиальная договоренность о реализации расширения возможностей по мониторингу офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Армения и сопредседатели выступили с почти идентичными заявлениями, отражающими это соглашение, в то время как Азербайджан не упомянул об этом ни после встречи, ни по сей день. Когда сопредседатели посетили регион несколько дней назад, Азербайджан вновь отказался соблюдать это соглашение о расширении», – подчеркнул Налбандян.

Министр отметил, что сопредседатели в очередной раз подчеркнули необходимость выполнения обязательств, принятых на встрече на высшем уровне, в заявлении, распространенном после недавнего регионального визита.

«Одержимость Баку представлять желаемое за реальность дошла до того, что даже не стыдится искажать данный принципиальный подход ЕС», – сказал министр Налбандян.

Клаар подтвердил поддержку со стороны Европейского союза усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Собеседники коснулись также вопросов, связанных с отношениями Армения-ЕС, обменялись мнениями относительно процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.