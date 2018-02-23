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МИД Турции осудил решение нижней палаты Нидерландов о признании Геноцида армян

МИД Турции осудил решение нижней палаты Нидерландов о признании Геноцида армян
23 февраля 2018 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Турции выступило с решительным осуждением решения Нидерландов признать Геноцид армян в 1915 году. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы решительно осуждаем сегодняшнее решение нижней палаты парламента Нидерландов признать события 1915 года геноцидом», - говорится в заявлении.

Турция опять упоминает «геноцид в центре Европы - в Сребренице (1995 г.)».

«Необоснованные решения, принимаемые страной, допустившей в центре Европы геноцид в Сребренице (1995 г.), не имеют значения ни с точки зрения истории, ни с точки зрения правосудия»,- говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее нижняя палата парламента Нидерландов абсолютным большинством голосов приняла две резолюции о Геноциде армян в Османской Турции. Решение было принято всеми политическими силами за исключением партии «Денк», представляющей интересы турецкой диаспоры в стране.

Первой резолюцией Нидерланды подтвердили принятое еще в 2004 году решение о признании Геноцида армян. А второй резолюцией парламентарии Нидерландов решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на мероприятиях поминовения жертв Геноцида армян в Ереване.

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