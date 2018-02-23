Президент НКР: Армия Арцаха всегда готова дать достойный отпор любому противнику

PanARMENIAN.Net - Армия Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) всегда готова дать достойный отпор любому противнику. Об этом говорится в поздравительном послании президента НКР Бако Саакяна в связи с Днем защитника Отечества.

«Практически в каждой семье Арцаха есть солдаты, офицеры, генералы, ветераны, принявшие участие в защите родины, воины-освободители, отдавшие свою жизнь этому святому делу. Вечная честь и слава преданным сынам Родины!

Мы гордимся силой духа и мощью наших храбрых воинов. Гордимся, что у нас есть состоявшаяся, закаленная в горниле войны, сильная и победоносная армия, которая обеспечивает неприкосновенность границ родины и всегда готова дать достойный отпор любому посягательству противника.

Мы гордимся и впредь будем делать все возможное для последовательного укрепления обороноспособности нашей страны и безопасности народа, сохранения мира и стабильности»,- говорится в поздравлении президента НКР.