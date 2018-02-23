В посольстве России в Аргентине нашли 400 кг кокаина

PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.

Правоохранительные органы обнаружили 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов, пишет РБК со ссылкой на аргентинскую газету Todo Noticias.

Об обнаружении наркотиков также сообщает Associated Press со ссылкой на министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич. Она опубликовала фото чемоданов, обнаруженных в российском посольстве, в своем Twitter. По ее словам, в операции были задействованы и российские полицейские. Совместное расследование длилось больше года в обеих странах. Стоимость этой партии оценивается в €50 млн.

Начало масштабной спецоперации положил звонок от российского посла в декабре 2016 года, указывает газета. Дипломат сообщил, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве. Чемоданы принес сотрудник посольства в июле 2016 года, который в том же году покинул дипмиссию, пишет издание.

По его данным, расследование установило, что к этому были причастны два человека в Аргентине и трое в России, некоторые из них задержаны. Среди них инспектор полиции Буэнос-Айреса и «бывший российский чиновник» (по данным AP — сотрудник посольства). Один из подозреваемых скрывается на территории Германии, говорится в статье. Задержанию предшествовала спецоперация, пишет газета.

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины подменили наркотики мукой и поместили в чемоданы GPS-устройства, позволившие отслеживать их местонахождение. Разговоры фигурантов расследования начали прослушивать.

По данным аргентинского издания, посылки с наркотиком планировалось переправить дипломатической почтой в Россию и «некоторые страны Европы».