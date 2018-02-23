Sports.ru о Мхитаряне: Армянин, который стал настоящим «бразильцем»

PanARMENIAN.Net - Полузащитника сборной Армени и «Арсенала» Генриха Мхитаряна называют самым славным и любимым сыном Матери Армении со времен Римской Империи. И это не удивительно, ведь у себя в стране он настоящий герой и суперстар, говорится в статье Sports.ru, посвященной армянскому футболисту.

Отмечается, что он пережил войну, которая лишила тысячи армянских семей всех благ цивилизации даже после окончания боевых действий. «Мы почти вообще не имели воды, а свет могли включить только 2 часа в день», – вспоминает игрок, который сейчас зарабатывает не меньше 8 миллионов евро.

«В 13 лет его вытолкали в Бразилию. Там Генрих провел незабываемые 4 месяца и стал... полубразильцем. Выучил португальский. Между «Пюником» и «Сан-Паулу» тогда происходил обмен футболистами, и Мхитарян стал одним из 3-х счастливчиков своего возраста. Застенчивый парень получил доступ к богам своего дела в футбольном раю»,- говорится в статье.

Автор отмечает, что уже тогда Мхитарян отличился своим профессионализмом и в отличии от российских футболистов, которые «часто не хотят учить иностранные языки в европейских клубах», за 2 месяца до поездки начал учить язык, однако освоил португальский уже на месте.

Говоря о карьере Мхитаряна на Украине, отмечается, что 21-летнего легионера в первый же сезон сделали капитаномдонецкого «Металлурга», а потом его перекупил «Шахтер».

Мхитарян признается, что переход в дортмундскую «Боруссию» дался ему не слишком легко. «Мики чувствовал, что не имеет права развлекаться в клубах или ходить в рестораны. Много ночей провел, размышляя над неутешительным положением. Не хотел даже из дома выходить. Полное одиночество. И тут на помощь пришел тренер-спасатель»,- рассказывает издание.

Томас Тухель сделал то, что раскрутило армянскую машину в ее третьем сезоне на полную катушку.

«Он посмотрел на армянина смертельно серьезным взглядом и отметил: «Мики, ты будешь великим!». В итоге какое-то умопомрачительное количество голов и ассистов за «Боруссию» привело экс-звезду чемпионата Украины в «Манчестер Юнайтед» – клуб, о котором раньше только мечталось»,- говорится в статье.

В МЮ Генрих проваливался в некоторых матчах очень откровенно. Так, он мог исчезнуть и раствориться. Но не во всем его провале на «Олд Траффорд» виноват только он. Мхитарян просто не нашел правильного тренера в момент, когда все остальные мечты сбылись, отмечает издание.

По мнению автора статьи, главный тренер МЮ Жозе Моуринью неправильно использовал Мхитаряна: «Он требовал от создателя поэзии сухой интенсивности, беготни и работы «за станком». Особенно ужасны были неоднократные попытки тренера ставить его на левый фланг, где он откровенно терялся.Мхитарян раз переламывал ситуацию в свою пользу, но любой его промах образовывал огромную стену между игроком и тренером».

Отмечается, что переход Мхитаряна в «Арсенал» поможет получить армянину значительно более комфортную схему, более творческого тренера, который еще и умеет с особой любовью шлифовать атакующие бриллианты, а не загонять их в подвальные цеха для работяг.

«Они похожи друг на друга. Клуб и игрок. Мхитарян также только и ждет, чтобы снова встать и рассмеяться скептикам в глаза. Сейчас, кажется, наступает идеальный момент. «Канониры» наиболее похожи на «Шахтер» и «Боруссию», где Мхитарян чувствовал ту бразильскую радость атакующей самбы, которой заразился в 13. Его имя будут петь фанаты, на него не будет давить сумма трансфера, а все вокруг будут способствовать и прощать то, что не прощают в клубе, который уже 5-й сезон не может вспомнить, как оно – выигрывать чемпионат Англии, и слишком от этого комплексует»,- говорится в статье.