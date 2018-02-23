Президент Франции исполнит роль в детском представлении
23 февраля 2018 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эммануэль Макрон 1 марта исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк». Представление состоится в одном из залов Елисейского дворца.
Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит оркестр Республиканской гвардии. Ответственной за организацию мероприятия стала супруга французского лидера Брижит Макрон, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.
Какую именно роль исполнит президент, в настоящее время не сообщается.
Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» была написана Сергеем Прокофьевым на собственный текст в 1936 году. Кроме волка и пионера Пети, в сказке появляются такие персонажи, как дедушка, птичка, кошка, утка и охотники.
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