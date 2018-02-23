МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов из-за признания Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов из-за резолюции нижней палаты парламента Нидерландов о признании Геноцида армян.

«Это несправедливое решение идет вразрез с историческими реалиями и не имеет никакой правовой силы. Решения европейских судов, в том числе Европейского суда по правам человека, подтверждают обоснованность позиции Турции», - говорится в заявлении МИД Турции, пишет агентство Anadolu.

«Принимаем во внимание, что правительство Нидерландов в своем заявлении отказалось учитывать решение парламента»,- заявляет МИД.

Нижняя палата парламента Нидерландов абсолютным большинством голосов приняла две резолюции о Геноциде армян в Османской Турции. Первой резолюцией Нидерланды подтвердили принятое еще в 2004 году решение о признании Геноцида армян. А второй резолюцией парламентарии Нидерландов решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на мероприятиях поминовения жертв Геноцида армян в Ереване.