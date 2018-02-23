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Бизнесмен-армянин из Франции стал акционером итальянского футбольного клуба

Бизнесмен-армянин из Франции стал акционером итальянского футбольного клуба
23 февраля 2018 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Французский бизнесмен армянского происхождения Жозеф Угурлян приобрел 20% акций итальянского футбольного клуба «Падуя».

46-летний Жозеф Угурлян пришел на пресс-конференцию во всеоружии: и он, и его семья – жена, двое сыновей и дочь – вышли к прессе в красно-белых шарфах, в цветах клуба. Журналистов он приветствовал на чистом итальянском, которым прекрасно владеет, пишет Sputnik-Армения со ссылкой на Il Mattino di Padova.

«Падуя» — уже третий футбольный клуб, в который вложился армянин, во Франции он купил контрольный пакет акций клуба «Ланс», теперь выступающего во второй лиге. А в Колумбии он владеет акциями клуба Millionarios Cuadro Azul, который выступает уже в высшей лиге.

В «Падую» Угурлян решил инвестировать после встречи с президентом клуба Роберто Бонетто. Итальянец подкупил армянина своей преданностью клубу и городу.

«Мы, армяне, связаны с Падуей. Здесь живет писательница Антония Арслан, автор замечательной книги «Ферма Жаворонков». Есть и армянская община. Так что, здесь я как дома», — заявил Угурлян.

в 1996 году «Падуя» распрощались с серией А и теперь играет в третьей лиге. В их юношеской команде когда-то начинал Алессандро дель Пьеро. Во взрослой, в начале 90-х, играл Деметрио Альбертини, а в конце 2000-х (когда клуб едва удержался в серии B) — Маттео Дармиан, отданный в аренду из «Милана».

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