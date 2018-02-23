Медведева после проката на Олимпиаде: Я впервые в жизни плакала
23 февраля 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян), ставшая серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года, объяснила свои слезы после проката произвольной программы.
«Сегодня я впервые в жизни плакала. Сразу скажу, вообще не знаю, что это было. Эмоции... На самом деле, напряжения особого не было. И вообще, первые слезы появились после первого двойного акселя. Сегодня я выходила на произвольную программу с желанием остаться удовлетворенной своим прокатом. Так и вышло. Я сделала все, что могла», — рассказала Медведева, передает Lenta.ru.
Ранее 23 февраля она уступила соотечественнице Алине Загитовой в женском одиночном катании. После выступления россиянка не сумела сдержать эмоции.
У Медведевой — 238,26 балла. Золото Загитовой стало первым для российской команды на Олимпиаде-2018. В активе сборной также пять серебряных и восемь бронзовых наград.
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