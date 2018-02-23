Airbus представил первый полет своего летающего такси (видео)
23 февраля 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Airbus продемонстрировала полет своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana.
Полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на высоту почти 5 метров и провел в небе 53 секунды, сообщает CNBC.
Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долетать до заданной точки.
Габариты Alpha One составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Он может поднять до 745 килограммов, однако место в кабине будет всего на одного пассажира.
Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на коммерческий рынок к 2020 году.
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