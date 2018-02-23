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Airbus представил первый полет своего летающего такси (видео)

Airbus представил первый полет своего летающего такси
 23 февраля 2018 - 16:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Airbus продемонстрировала полет своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana.

Полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на высоту почти 5 метров и провел в небе 53 секунды, сообщает CNBC.

Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долетать до заданной точки.

Габариты Alpha One составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Он может поднять до 745 килограммов, однако место в кабине будет всего на одного пассажира.

Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на коммерческий рынок к 2020 году.

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CNBC. Airbus’ ‘flying taxi’ takes to the skies for the first time
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