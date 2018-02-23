Кайли Дженнер одним твитом обрушила стоимость Snapchat на $1,5 млрд

PanARMENIAN.Net - Американскую модель и участницу телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер одним твитом повлияла на акции компании Snapchat. Твит, в котором 20-летняя знаменитость заявила, что перестала пользоваться Snapchat, приковал внимание не только многочисленных подписчиков Кайли (24,5 миллиона человек), но и аналитиков с Уолл-стрит.

«Вы тоже больше не открываете Snapchat? Или это только я... Ах, это так грустно»,- написала модель в своем микроблоге Twitter.

Кайли опубликовала твит 21 февраля, а уже 22 февраля акции материнской компании Snapchat снизились почти на 7%, тем самым сократив рыночную стоимость на 1,5 миллиарда долларов, пишет TJ.

Причиной, скорее всего, послужил редизайн платформы, вызвавший неоднозначную реакцию у Кайли еще 9 февраля. Такое же мнение выразил аналитик компании GBH Insight Дэниэл Айвс. В комментариях к обоим твитам Дженнер подписчики также оставляли негативные отзывы о новом дизайне Snapchat.

Твиту Дженнер последовал еще один от Maybelline New York, в котором бренд, принадлежащий компании L’Oreal, спросил у своих подписчиков, стоит ли ему оставаться в Snapchat. 81% подписчиков проголосовали за вариант против. Позже представители бренда удалили твит.

Спустя 11 минут после «рокового» твита, Кайли опубликовала еще один, в котором назвала Snapchat своей первой любовью. Но отвести удар по стоимости компании не удалось.

Между тем, несмотря на критику в адрес приложения, CEO Snapchat Эван Шпигель может стать одним из самых высокооплачиваемых руководителей в США. После IPO компании в марте 2017 года Шпигель получил грант на сумму 636,6 млн долларов, который будет выплачиваться до 2020 года.