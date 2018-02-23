Шахматист Тигран Петросян продолжает побеждать на «Аэрофлот Опен»
23 февраля 2018 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В третьем туре проходящего в Москве шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен» в главном турнире «А» армянский гроссмейстер Тигран Петросян победил индийца Сетхурамана и со стопроцентным результатом делит 1-2 места.
Результаты других представителей Армении: Мануел Петросян, Айк Мартиросян, Арман Микаелян, Арам Акопян, Габриел Саргсян – по 1,5 очка (28, 46, 55, 56, 61-е места), Шант Саркисян – 0 (92).
В четвертом туре состоится партия лидеров Виорел Бологан (Молдова) – Петросян, сообщает пресс-служба НОКА.
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