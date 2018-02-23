Шахматист Тигран Петросян продолжает побеждать на «Аэрофлот Опен»

Источник: Турецкая армия нанесла удар по гуманитарному конвою в Сирии В результате турецкого обстрела по гуманитарному конвою и машинам жителей, направлявшихся в Африн, чтобы присоединиться к операции, погиб один человек, семеро были ранены В результате турецкого обстрела по гуманитарному конвою и машинам жителей, направлявшихся в Африн, чтобы присоединиться к операции, погиб один человек, семеро были ранены

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