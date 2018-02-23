Саргсян: Армения может до конца апреля ратифицировать соглашение с ЕС
23 февраля 2018 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - По всей видимости, до конца апреля Армения ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 23 февраля во время встречи со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.
Саргсян подчеркнул, что с точки зрения отношений между Арменией и Европейским союзом 2017 год и начало 2018 года были периодом важных достижений, с учетом того, что всего 2 дня назад в Брюсселе был подписан еще один документ – об осуществлении Приоритетов партнерства Армении-ЕС, в котором полностью отражены все цели, которые Армения поставила перед собой в рамках сотрудничества с ЕС.
Президент отметил, что Армения полна решимости продолжать развитие отношений в том же духе и в максимально сжатые сроки претворить в жизнь соглашение с ЕС. С этой целью, по словам президента, была создана межведомственная комиссия, координирующая мероприятия, обеспечивающие реализацию соглашения, ее возглавляет вице-премьер.
Саргсян отметил, что, по всей видимости, до конца апреля Армения ратифицирует соглашение, что даст возможность начать его временную реализацию, в частности, процесс сближения в отраслевых направлениях, до завершения процесса ратификации документа государствами-членами ЕС.
Клаар выразил солидарность с президентом в том, что отношения Армения-ЕС развиваются хорошо. Коснувшись процесса ратификации соглашения, он отметил, что в некоторых европейских странах этот процесс, исходя из некоторых особенностей, требует достаточно много времени, что, однако, не мешает Армении и Европейскому союзу двигаться вперед, с каждым днем расширяя отношения.
Специальный представитель ЕС подчеркнул, что Армения является очень хорошим примером того, как страна, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может в то же время развивать хорошие отношения с Европейским союзом.На встрече президент Армении и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями вокруг переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.
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