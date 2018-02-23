4 армянских боксера поборются за участие в полуфинале турнира «Странджа-2018»
23 февраля 2018 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Софии продолжается международный турнир по боксу «Странджа».
22 февраля представитель Армении Артур Оганесян (49 кг) стартовал с 1/4 финала, но не смог выйти в полуфинал и обеспечить бронзовую медаль.
23 февраля в четвертьфинальных боях на ринг выйдут еще четыре представителя Армении: Ваге Бадалян (52 кг), Грайр Шахвердян (60 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Гурген Оганесян (91+ кг), сообщает пресс-служба НОКА.
С 19 по 25 февраля в Софии проходит традиционный международный турнир по боксу «Странджа».
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