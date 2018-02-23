Серж Танкян поблагодарил Нидерланды за признание Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян поблагодарилНидерланды за принятие резолюций о признании Геноцида армян. Благодарность Танкян выразил 23 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

«Спасибо парламенту Нидерландов и всем нашим друзьям в Нидерландах за это.Истина всегда должна преобладать независимо от геополитических требований и реальной политики»,- написал Танкян.

По его словам, это не только историческая поправка, но также и свидетельство того, что мир все больше устает от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сторонников.

Нижняя палата парламента Нидерландов абсолютным большинством голосов приняла две резолюции о Геноциде армян в Османской Турции. Первой резолюцией Нидерланды подтвердили принятое еще в 2004 году решение о признании Геноцида армян. А второй резолюцией парламентарии Нидерландов решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на мероприятиях поминовения жертв Геноцида армян в Ереване.

Читайте также:МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов из-за признания Геноцида армян