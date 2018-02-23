В РФ журналистки обвинили депутата Госдумы в домогательствах: Их могут лишить аккредитации

PanARMENIAN.Net - Три российские журналистки рассказали о домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. В ответ депутат назвал обвинения «бредом» и «провокацией», а вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, который возглавляет фракцию ЛДПР, где состоит Слуцкий, пригрозил лишить журналисток аккредитации.

«Вчерашние обвиннния от журналистов «Дождя» в адрес депутата ГД Леонида Слуцкого в домогательствах считаю грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. Будем от имени фракции ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД для этих журналистов»,- написал Лебедев в своем микроблоге Twitter.

Первой публично о действиях Слуцкого заявила парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова в эфире программы с участием главы ЛДПР Владимира Жириновского, пишет «Настоящее время».

По словам Антоновой, она сама не становилась жертвой домогательств со стороны Слуцкого, но «об этом знает вся Госдума», и некоторые журналистки из-за репутации депутата решили не обращаться к нему за комментариями. Еще одна из журналисток парламентского пула рассказала «Дождю» на условиях анонимности, что Слуцкий приставал к ней лично. По словам собеседницы «Дождя», на вопрос, когда она может зайти к нему за комментарием, «он отвечал, что после 22:00, и спрашивал, дома ли она и где она живет».

После выхода эфира «Дождь» сообщил, что с редакцией связалась «еще одна девушка, продюсер одного из телеканалов».

«Она рассказала, что столкнулась с неприличным поведением Слуцкого, когда приглашала его в эфир:

«На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы», – приводит телеканал слова журналистки.

Никто из журналисток не обращался в полицию по поводу домогательств со стороны Слуцкого. Глава ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что ничего не слышал о поведении депутата и пообещал разобраться.

В тот же день, когда были озвучены обвинения в адрес Слуцкого, вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку из-за того, что СМИ раскрыли его роман с бывшей сотрудницей аппарата Викки Кэмпион. Джойс 24 года состоял в браке и до сих пор не разведен, а также проводил кампанию за семейные ценности. Но это не помешало ему завести роман с женщиной, которая ждет от него ребенка.