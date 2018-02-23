Источник: Турецкая армия нанесла удар по гуманитарному конвою в Сирии
23 февраля 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Один человек погиб, еще семь получили ранения при ударе турецкой армии по гуманитарному конвою под сирийским Африном. Об этом сообщил курдский источник.
«В результате турецкого обстрела по гуманитарному конвою и машинам жителей, направлявшихся в Африн, чтобы присоединиться к операции, погиб один человек, семеро были ранены», — сообщил с источник, пишет РИА Новости.
По его словам, обстрел произошел 22 февраля около 20.00 (22.00 по Еревану).
Ранее генштаб Турции сообщил, что 22 февраля турецкая артиллерия нанесла удар по «автоколонне террористов», которая въезжала в район Африна. По сообщению генштаба, целью обстрела были «30-40 транспортных средств PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)».
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.
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