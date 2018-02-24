В Армении автодороги в основном проходимы

PanARMENIAN.Net - 24 февраля, по состоянию на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар, на трассе Горис-Сисиан наблюдается туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.