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В Армении автодороги в основном проходимы

В Армении автодороги в основном проходимы
24 февраля 2018 - 10:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 февраля, по состоянию на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар, на трассе Горис-Сисиан наблюдается туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

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