США могут открыть посольство в Иерусалиме уже в середине мая
24 февраля 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - США готовы открыть свое посольство в Иерусалиме раньше, чем планировалось, - уже 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
«Мы очень рады предпринять этот исторический шаг и с нетерпением ожидаем открытия в мае», - подчеркнула она, пишет Deutsche Welle.
Посол Дэвид Фридман и часть персонала, как ожидается, на начальном этапе разместятся на территории американского генконсульства в районе Арнона, на юге Иерусалима. В долгосрочной перспективе планируется использовать другое здание.
Ранее вице-президент США Майк Пенс говорил, что перенос дипмиссии, вероятно, состоится не позднее конца 2019 года.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал переместить туда посольство из Тель-Авива. Вскоре после этого Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть данное решение.
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