США могут открыть посольство в Иерусалиме уже в середине мая

PanARMENIAN.Net - США готовы открыть свое посольство в Иерусалиме раньше, чем планировалось, - уже 14 мая, в 70-ю годовщину со дня образования государства Израиль. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы очень рады предпринять этот исторический шаг и с нетерпением ожидаем открытия в мае», - подчеркнула она, пишет Deutsche Welle.

Посол Дэвид Фридман и часть персонала, как ожидается, на начальном этапе разместятся на территории американского генконсульства в районе Арнона, на юге Иерусалима. В долгосрочной перспективе планируется использовать другое здание.

Ранее вице-президент США Майк Пенс говорил, что перенос дипмиссии, вероятно, состоится не позднее конца 2019 года.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал переместить туда посольство из Тель-Авива. Вскоре после этого Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть данное решение.