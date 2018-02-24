Президент Мадагаскара в мае прибудет в Армению с государственным визитом
24 февраля 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина в мае прибудет в Армению с государственным визитом. Об этом стало известно в ходе встречи президента Армении Сержа Саргсяна с председательствующим в Международной организации Франкофонии министром иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзаку.
Саргсян выразил надежду, что Мадагаскар, будучи активным членом Международной организации Франкофонии, примет участие в предстоящем 11-12 октября в Армении саммите на самом высоком уровне. В рамках саммита планируется также проведение бизнес-форума с широким участием компаний и предприятий франкофонных стран. Собеседники были солидарны в том, что бизнес-форум может предоставить хорошую возможность для развития экономических отношений между Арменией и Мадагаскаром.
Саргсян, отметив, что географическая отдаленность отныне не является проблемой для развития сотрудничества между государствами, подчеркнул, что данный визит министра, а также предстоящий в мае визит президента Мадагаскара служат отличной возможностью для обсуждения перспектив взаимодействия между двумя странами.
Глава МИД Мадагаскара в свою очередь заверил, что предстоящий государственный визит президента его страны придаст новый импульс и практическое значение отношениям двух государств, в особенности в экономической сфере, где налицо значительный потенциал для сотрудничества по части туризма, высоких технологий, сельского хозяйства и др. Он также сообщил, что в составе делегации президента в Армению прибудут представители бизнес-сообщества Мадагаскара, а также депутаты – для формирования тесных межпарламентских связей с Национальным Собранием РА.
Саргсян подчеркнул, что обе страны наилучшим образом сотрудничали в рамках Международной организации Франкофонии, поддерживая друг друга при принятии председательства в организации.
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