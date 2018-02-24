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Норвегия побила рекорд по количеству завоеванных на зимней Олимпиаде медалей

Норвегия побила рекорд по количеству завоеванных на зимней Олимпиаде медалей
24 февраля 2018 - 12:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Сборная Норвегии побила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.

24 февраля, горнолыжники страны удостоились 38-й награды Игр — бронзы в командных соревнованиях, передает Lenta.ru.

Предыдущее достижение — 37 медалей — принадлежало США.

Сейчас у Норвегии 13 золотых наград, 14 серебряных и 11 бронзовых. Страна занимает первое место в общем зачете. За ней следуют Германия (13/7/6) и Канада (11/8/9). США идут четвертыми (8/8/6), Россия занимает 15-ю позицию (1/5/8).

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане завершится 25 февраля.

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