Азербайджанский блогер: Армяне не разрушали наши памятники в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Армяне не разрушали азербайджанские могилы и памятники в Карабахе. Такое заявление сделал в ходе одного из своих выступлений в Европе азербайджанский политэмигрант, блогер Ордухан Теймурхан.

«Да, по азербайджанским могилам ходят свиньи и козы, но армяне не совершали акт вандализма в отношении азербайджанских памятников», - сказал он.

Данное заявление Ордухана Теймурхана вызвало крайне негативную реакцию в азербайджанском сегменте соцсетей, пишет Haqqin.az.