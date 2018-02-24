Азербайджанский блогер: Армяне не разрушали наши памятники в Карабахе
24 февраля 2018 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армяне не разрушали азербайджанские могилы и памятники в Карабахе. Такое заявление сделал в ходе одного из своих выступлений в Европе азербайджанский политэмигрант, блогер Ордухан Теймурхан.
«Да, по азербайджанским могилам ходят свиньи и козы, но армяне не совершали акт вандализма в отношении азербайджанских памятников», - сказал он.
Данное заявление Ордухана Теймурхана вызвало крайне негативную реакцию в азербайджанском сегменте соцсетей, пишет Haqqin.az.
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