Раскрыты цены на Samsung Galaxy S9 и S9+
24 февраля 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Журналист и инсайдер Эван Бласс раскрыл стоимость новейших смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Об этом он написал в Twitter.
Так, цена первого гаджета составит 841 евро, второго — 997 евро.
Основным преимуществом Galaxy S9 и S9+ перед старыми конфигурациями станет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео. 12-мегапиксельная камера позволит использовать эффект super slow-motion («замедленная съемка»), то есть делать 480 кадров в секунду. Кроме того, у нее будет изменяемая апертура (способность прибора собирать свет). Фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей, пишет Lenta.ru.
Смартфон не будет сильно отличаться от S8. Ключевым отличием станет расположение сканера отпечатков пальцев — его поместят под поверхность дисплея.
Официальный релиз новых смартфонов намечен на 25 февраля. Ожидается, что продавать их начнут 16 марта.
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