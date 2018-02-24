Раскрыты цены на Samsung Galaxy S9 и S9+

PanARMENIAN.Net - Журналист и инсайдер Эван Бласс раскрыл стоимость новейших смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Об этом он написал в Twitter.

Так, цена первого гаджета составит 841 евро, второго — 997 евро.

Основным преимуществом Galaxy S9 и S9+ перед старыми конфигурациями станет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео. 12-мегапиксельная камера позволит использовать эффект super slow-motion («замедленная съемка»), то есть делать 480 кадров в секунду. Кроме того, у нее будет изменяемая апертура (способность прибора собирать свет). Фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей, пишет Lenta.ru.

Смартфон не будет сильно отличаться от S8. Ключевым отличием станет расположение сканера отпечатков пальцев — его поместят под поверхность дисплея.

Официальный релиз новых смартфонов намечен на 25 февраля. Ожидается, что продавать их начнут 16 марта.