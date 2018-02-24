ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня в Карабахе около 300 раз
24 февраля 2018 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 18 по 24 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия, на восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
22 февраля, около 09:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян, 1998 г.р.
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