ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня в Карабахе около 300 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 18 по 24 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия, на восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

22 февраля, около 09:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян, 1998 г.р.