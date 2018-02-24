Джигарханян: Не строю никаких планов, просто хочу жить
24 февраля 2018 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян рассказал, что не строит никаких планов на будущее, а просто хочет жить. Об этом актер заявил в интервью«Комсомольской правде».
«У меня планов творческих нет. Мне все-таки уже 82 года. Какие тут планы? Просто хочу жить», - сказал Джигарханян.
У артиста спросилипро кота Фила, которого ему подарили друзья, и который теперь живет с Джигарханяном под одной крышей.
Джигарханян был очень привязан к своему прежнему коту – тоже Филу, который прожил в семье артиста 15 лет и умер в Америке.
«Новый Фил уже не тот, - с грустью признался актер. – Прежний кот был совсем другим. Чтобы мы научились друг друга понимать, он должен был родиться при мне. А он попал ко мне взрослым парнем. Мне хотели сделать подарок друзья. Но получилось, что мы не нашли с котом общего языка. Вначале было чувство, когда мне этого кота принесли, что этот тот первый Фил пришел ко мне. Оказалось, что нет. Я много плакал из-за этого».
Ранее Джигарханян был госпитализирован из-за вируса, после чего он выписался из больницы. Однако 31 января стало известно, что он вновь находится в медучреждении. Его адвокат Евгений Парфенов сообщал, что повторная госпитализация также связана с вирусом или простудным заболеванием.
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