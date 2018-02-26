Севак Ханагян представит Армению на «Евровидении-2018»
26 февраля 2018 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля был определен победитель армянского проекта «К Евровидению», который представит Армению на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Им стал известный певец Севак Ханагян.
Он получил 12 баллов как со стороны проекта «К Евровидению», так и со стороны зрителей. В финал проекта, помимо Севака, вышли Мгер Армения, Камиль Шоу (Арсен Григорян), Амалия Маркарян, группа «Немра», Мариам, Роберт Колоян, Асмик Широян, Геворк Арутюнян и Лусине Марданян.
Ханагян выступит на «Евровидении» с песней «Ветер». Впервые за историю участия Армении в музыкальном конкурсе песня будет полностью исполнена на армянком.
63-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал – 12 мая. В конкурсе примут участие представители 43-х стран.
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