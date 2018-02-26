В Ираке 15 гражданок Турции приговорены к смертной казни за поддержку ИГ

PanARMENIAN.Net - Суд в Ираке 25 февраля приговорил 15 женщин из Турции к смертной казни через повешение за сотрудничество с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Еще одну турчанку приговорили к пожизненному заключению.

В ходе расследования было установлено, что женщины в возрасте от 20 до 50 лет, последовали в Ирак за своими мужьями, участвовавшими в боевых действиях на стороне ИГ. Обвиняемые помогали террористчиеской группировке с логистикой и при осуществлении терактов. Все 16 женщин признали выдвинутые против них обвинения. У них есть месяц, чтобы обжаловать решение суда, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

По данным иракских правоохранительных органов, в стране арестованы 509 женщин иностранного происхождения с 813 детьми, из них около 300 родом из Турции.