В Армении все дороги в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 26 февраля, по состоянию на 08:00, в Армении все дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На территории республики в период с 26 по 27 февраля в большинстве регионов прогнозируются осадки.

На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед. В городах Раздан, Чаренцаван, Спитак, Джермук, Арагац и Апаран идет слабый снег.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.