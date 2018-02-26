В Армении все дороги в основном проходимы: Ларс открыт
26 февраля 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 февраля, по состоянию на 08:00, в Армении все дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
На территории республики в период с 26 по 27 февраля в большинстве регионов прогнозируются осадки.
На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед. В городах Раздан, Чаренцаван, Спитак, Джермук, Арагац и Апаран идет слабый снег.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
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Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
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