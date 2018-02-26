Карен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьере
26 февраля 2018 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов завоевал второй титул в карьере.
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Матч продолжался 1 час 49 минут. Хачанов 16 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пуи 13 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 брейка, пишет Championat.com.
Ранее соперники не встречались друг с другом на корте.
Для 21-летнего Хачанова это второй титул в карьере после успеха в 2016 году на турнире в Чэнду.
Photo. AP/Claude Paris
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