Армянские борцы греко-римского стиля завоевали 4 бронзы в Киеве
26 февраля 2018 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Киеве завершился крупный международный турнир по борьбе.
Федерация борьбы Армении сообщает, что в схватке за бронзовую медаль Карапет Чалян (77 кг) не оставил ни единого шанса азербайджанцу Хасану Алиеву, достигнув преимущества над последним со счетом 8:4.
Армен Меликян (60 кг) со счетом 9:0 победил украинца Дениса Чебанова, Максим Манукян (87 кг) нанес поражение украинцу Семену Новикову (12:8). В этой же весовой категории бронзовую медаль в актив сборной Армении записал Артур Шагинян, сообщает пресс-служба НОКА.
Ранее борцы вольного стиля на этом же соревновании не смогли завоевать медалей.
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