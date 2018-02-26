// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянские борцы греко-римского стиля завоевали 4 бронзы в Киеве

Армянские борцы греко-римского стиля завоевали 4 бронзы в Киеве
26 февраля 2018 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В Киеве завершился крупный международный турнир по борьбе.

Федерация борьбы Армении сообщает, что в схватке за бронзовую медаль Карапет Чалян (77 кг) не оставил ни единого шанса азербайджанцу Хасану Алиеву, достигнув преимущества над последним со счетом 8:4.

Армен Меликян (60 кг) со счетом 9:0 победил украинца Дениса Чебанова, Максим Манукян (87 кг) нанес поражение украинцу Семену Новикову (12:8). В этой же весовой категории бронзовую медаль в актив сборной Армении записал Артур Шагинян, сообщает пресс-служба НОКА.

Ранее борцы вольного стиля на этом же соревновании не смогли завоевать медалей.

 Самое значимое
Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в ПхенчханеМикаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Лыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в ПхенчханеЛыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в Пхенчхане
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Пиззелли присоединился к казахскому «Актобе»Пиззелли присоединился к казахскому «Актобе»
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
Аронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess FestivalАронян всего на пол-очка отстает от лидеров Tradewise Chess Festival
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян стал одной из причин перехода Обамеянга в «Арсенал»
Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала»
Pixar снимет мультфильм про «Барселону»
Мхитарян попрощался с «Манчестер Юнайтед» со слезами на глазах
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Не накормят, но осчастливят: В Индии бедным женщинам будут делать пластику груди бесплатно Клиника бесплатной пластической хирургии при государственном медицинском колледже Стэнли (Government Stanley Medical College) была создана министерством здравоохранения штата Тамилнад
Новый флагман Nokia 8 Sirocco представлен в Барселоне (видео) Название Sirocco дает отсылку к довольно хорошо известному премиальному телефону Nokia 8800 Sirocco, вышедшему в 2006 году
Компания Вайнштейна заявит о банкротстве Совет директоров Weinstein Co. состоит из трех человек, одним из которых является Боб Вайнштейн
Турецкие ВВС нанесли удар по курдам в Ираке Боевые действия турецкой армии против РПК продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Удары по курдским силам наносятся преимущественно на юго-востоке Турции и на севере Ирака