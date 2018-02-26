Армянские борцы греко-римского стиля завоевали 4 бронзы в Киеве

PanARMENIAN.Net - В Киеве завершился крупный международный турнир по борьбе.

Федерация борьбы Армении сообщает, что в схватке за бронзовую медаль Карапет Чалян (77 кг) не оставил ни единого шанса азербайджанцу Хасану Алиеву, достигнув преимущества над последним со счетом 8:4.

Армен Меликян (60 кг) со счетом 9:0 победил украинца Дениса Чебанова, Максим Манукян (87 кг) нанес поражение украинцу Семену Новикову (12:8). В этой же весовой категории бронзовую медаль в актив сборной Армении записал Артур Шагинян, сообщает пресс-служба НОКА.

Ранее борцы вольного стиля на этом же соревновании не смогли завоевать медалей.