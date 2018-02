Samsung представила Galaxy S9 и S9+

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung 25 февраля представила на презентации Mobile World Congress в Барселоне свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus.

Их главное отличие от предыдущих моделей - 12-пиксельные камеры с двойной апертурой и возможность создания «селфимодзи», пишет The Verge.

У смартфонов появилась и еще новая одна функция - режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать такое видео с частотой до 960 кадров в секунду. Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности. Каждая камера оснащена двойной апертурой: F1.5 и F2.4.

Сканер отпечатков пальцев находится теперь под модулем камеры, что должно решить проблему загрязнения объектива.

По словам экспертов, Galaxy S9 - лишь незначительное обновление смартфонов предыдущей модели. По этой причине новую модель будет сложно продавать, так как ее дизайн чрезвычайно похож на Galaxy S8. Модель Galaxy S9 Plus мало чем отличается от S8 Plus, кроме того, что S9 Plus оснащен двойной камерой, что позволяет делать снимки с разными ракурсами и ретушировать фон.

Galaxy S9 будет поставляться со встроенной памятью 64 гигабайта, Galaxy S9 Plus - с памятью 64 и 256 гигабайт. Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку и карты памяти объемом до 400 гигабайт. Вместо карты памяти можно вставить вторую SIM-карту.

Galaxy S9 стоит в Европе 849 евро, а Galaxy S9 Plus поступит в продажу по цене 949 евро.