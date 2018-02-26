Турецкие ВВС нанесли удар по курдам в Ираке
26 февраля 2018 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая авиация нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в северном Ираке. Бомбардировке подверглись укрепления и оружейные склады. Об этом сообщили представители турецких вооруженных сил.
Боевые действия турецкой армии против РПК продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Удары по курдским силам наносятся преимущественно на юго-востоке Турции и на севере Ирака, пишет Deutsche Welle.
Не останавливает Турция и военную операцию против курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG) в Сирии. Боевые действия там продолжаются, несмотря на резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней, накануне принятую Советом Безопасности (СБ) ООН.
Турция считает YPG террористической организацией, угрожающей суверенитету Сирии и исключает ее из режима прекращения огня.
Турция с 20 января проводит операцию «Оливковая ветвь» против закрепившихся в Африне отрядов YPG, которые она считает террористическими. США оказывают поддержку бойцам YPG, доказавшим свою эффективность в борьбе с джихадистами из «Исламского государства» (ИГ), но закрывают глаза на действия Турции.
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