Турецкие ВВС нанесли удар по курдам в Ираке

PanARMENIAN.Net - Турецкая авиация нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в северном Ираке. Бомбардировке подверглись укрепления и оружейные склады. Об этом сообщили представители турецких вооруженных сил.

Боевые действия турецкой армии против РПК продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Удары по курдским силам наносятся преимущественно на юго-востоке Турции и на севере Ирака, пишет Deutsche Welle.

Не останавливает Турция и военную операцию против курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG) в Сирии. Боевые действия там продолжаются, несмотря на резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней, накануне принятую Советом Безопасности (СБ) ООН.

Турция считает YPG террористической организацией, угрожающей суверенитету Сирии и исключает ее из режима прекращения огня.

Турция с 20 января проводит операцию «Оливковая ветвь» против закрепившихся в Африне отрядов YPG, которые она считает террористическими. США оказывают поддержку бойцам YPG, доказавшим свою эффективность в борьбе с джихадистами из «Исламского государства» (ИГ), но закрывают глаза на действия Турции.