Новый флагман Nokia 8 Sirocco представлен в Барселоне (видео)
26 февраля 2018 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - К выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, компания HMD Global представила свой новый флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco.
Название Sirocco дает отсылку к довольно хорошо известному премиальному телефону Nokia 8800 Sirocco, вышедшему в 2006 году. В нем использовалось сапфировое стекло, стальные панели и кожаный чехол шел в комплекте. На тот момент это была самая дорогая модель Nokia.
В литом корпусе Nokia 8 Sirocco используется сталь и стекло Corning Gorilla Glass 5. Он оснащается изогнутым 5,5-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2K, сканером отпечатков пальцев, основной двойной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Режим Pro Camera позволяет выставлять полностью ручные настройки для каждой фотографии, пишет Ferra.ru.
Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, причем слота для карточек microSD не предусмотрено. Аккумулятор обладает емкостью 3260 мАч с возможностью беспроводной зарядки по стандарту Qi. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС. Предусмотрена защита от воды и пыли на уровне IP67. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo. Размеры составляют 140,93 x 72,97 x 7,5 мм.
Смартфон Nokia 8 Sirocco поступит в продажу в апреле, ориентировочная среднемировая розничная цена составит 749 евро.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
В Грузии запретят курить в общественных местах с мая 2018 года Согласно изменениям, в стране вводится запрет на курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении
Армянский боксер выиграл бронзу на турнире «Странджа-2018» В супертяжелом весе член сборной Армении Гурген Оганесян в финале проиграл хозяину ринга Петару Белберову (1:4) и стал серебряным призером
Америабанк привлекает $11,5 млн от компании «Симбиотикс» При этом сумма финансирования может быть в дальнейшем увеличена на эквивалент 10 млн долларов в свободно конвертируемой валюте или армянских драмах
Артур Абрахам - в списке ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР Издание составило список ставших чемпионами под флагом Германии выходцев из СССР, в который вошел боксер армянского происхождения Артур Абрахам