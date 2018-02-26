Новый флагман Nokia 8 Sirocco представлен в Барселоне

PanARMENIAN.Net - К выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, компания HMD Global представила свой новый флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco.

Название Sirocco дает отсылку к довольно хорошо известному премиальному телефону Nokia 8800 Sirocco, вышедшему в 2006 году. В нем использовалось сапфировое стекло, стальные панели и кожаный чехол шел в комплекте. На тот момент это была самая дорогая модель Nokia.

В литом корпусе Nokia 8 Sirocco используется сталь и стекло Corning Gorilla Glass 5. Он оснащается изогнутым 5,5-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2K, сканером отпечатков пальцев, основной двойной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Режим Pro Camera позволяет выставлять полностью ручные настройки для каждой фотографии, пишет Ferra.ru.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, причем слота для карточек microSD не предусмотрено. Аккумулятор обладает емкостью 3260 мАч с возможностью беспроводной зарядки по стандарту Qi. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС. Предусмотрена защита от воды и пыли на уровне IP67. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo. Размеры составляют 140,93 x 72,97 x 7,5 мм.

Смартфон Nokia 8 Sirocco поступит в продажу в апреле, ориентировочная среднемировая розничная цена составит 749 евро.